Уже 10 лет в браке: Как добавить страсть давним отношениям

Исследования Эстер показали, что партнеров больше влечет друг к другу, когда те заняты любимым делом. Человек становится особенно притягательным, когда ему интересно жить.

В современных семьях, как правило, считается, что мужу и жене нужно рассказывать обо всех своих проблемах и переживаниях Психотерапевт Эстер Перель – знаменитый эксперт семейных отношений. Она рассказала о том, как не охладеть к своему партнеру после долгих лет брака.

Любовь и страсть – не одно и тоже

Эстер признается, что часто ей встречаются пары, в которых царит любовь и взаимопонимание. А страсти нет. Ее могут испытывать к кому-то третьему. Любовь подразумевает расслабление, комфорт, спокойствие. Страсть – это подсознательное стремление к неизведанному. Секрет в том, чтобы не воспринимать партнера как собственность. Сексуальное желание требует расстояния.

Не рассказывайте партнеру обо всем на свете

В современных семьях, как правило, считается, что мужу и жене нужно рассказывать обо всех своих проблемах и переживаниях. Но это не так. Не нужно чрезмерно нагружать партнера.

Держите партнера на удобном расстойнии

Большое видится на расстоянии. А чтобы пламя горело, нужен воздух. Соответственно, не нужно делать партнера приложением или самому становиться таковым.

Но это не означает, что партнер должен удаляться за горизонт. Он должен, грубо говоря, то приближаться, то отдаляться.

Увлекайтесь своим делом

Исследования Эстер показали, что партнеров больше влечет друг к другу, когда те заняты любимым делом. Человек становится особенно притягательным, когда ему интересно жить. Занимаясь любимым делом, человек становится сильнее и увереннее в себе. Это притягивает.

Избегайте чрезмерной заботы

Заботу Эстер называет мощным антиафродизиаком. Забота напрямую ассоциируется с родительской любовью. А в отношениях полов это снижает накал.

Самовыражайтесь в сексе

Человек отличается от животных тем, что секс подразумевает эротизм. Не стоит превращать этот процесс в рутину. Попробуйте выразить в сексе свое настроение, открыть новую грань себя. Важно, чтобы партнер чувствовал предвкушение близости. Составляющие эротического интеллекта: воображение, шаловливость, новизна, любопытство, загадка.

Заставьте партнера ревновать

Когда партнер смотрит на кого-то другого, вам нужно заново его завоевать. Это непременно обостряет эмоции. Это также подчеркивает независимость партнера. Нужно лавировать между зоной комфорта и теоретической вероятностью адюльтера.

Источник: Хочу