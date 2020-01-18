Шок брака: на 64 развода больше зарегистрировано в 2019 году в Бердске по сравнению с 2018-м

— С 2012 года наблюдается сокращение числа зарегистрированных браков. В 2019 году увеличилось количество браков — 769, что на 13 больше, чем в 2018 году (756). В 2019 году количество записей актов о расторжении брака зарегистрировано 623. В 2018-м — 559. На 64 развода больше в 2019 году в Бердске, чем в предыдущем, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского ЗАГСа Лариса Крокус.
Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов:
менее года — 23 (3,7%)
6-10 лет — 162 (26%)
11-15 лет — 86 (13,8%)
свыше 15 лет — 100 (16%).
Больше всего разводятся люди в возрасте 25-39 лет.