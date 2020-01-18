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Шок брака: на 64 развода больше зарегистрировано в 2019 году в Бердске по сравнению с 2018-м

13:30 18.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Чаще разводятся, прожив в браке от года до пяти лет — 252 пар. Чаще всего разрывают официальные отношения супруги в возрасте 25-39 лет.

Шок брака: на 64 развода больше зарегистрировано в 2019 году в Бердске по сравнению с 2018 м
Больше все разводятся в Бердске в возрасте 25-39 лет

— С 2012 года наблюдается сокращение числа зарегистрированных браков. В 2019 году увеличилось количество браков — 769, что на 13 больше, чем в 2018 году (756). В 2019 году количество записей актов о расторжении брака зарегистрировано 623. В 2018-м —  559. На 64 развода больше в 2019 году в Бердске, чем в предыдущем,  — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского ЗАГСа Лариса Крокус.

Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов:
менее года — 23 (3,7%)

1-5 лет — 252 (40,4%)
6-10 лет — 162 (26%)
11-15 лет — 86 (13,8%)
свыше 15 лет — 100 (16%).

Больше всего разводятся люди в возрасте 25-39 лет.

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