Разрешили проезд пассажирского транспорта по трассе Р-256 в Бердске

Снято временное ограничение движения пассажирских междугородних автобусов на федеральных автодорогах Новосибирской области. Вечером 17 января их закрывали из-за снежных заносов.

Дорожники расчистили от снега трассы

Снято временное ограничение движения пассажирского междугороднего транспорта на федеральных автодорогах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

— В связи с улучшением метеоусловий на территории Новосибирской области 17.01.2020 в 22:00 снято ограничение для движения пассажирского междугороднего транспорта на федеральных автомобильных дорогах, — уточнили в спасательном ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу, несколько трасс в регионе были закрыты из-за снежных заносов. Попал в список и 10-километровый бердский участок «Чуйского тракта»:

Р-255 «Сибирь» 41–149 км в границах Новосибирской области;

Р-256 «Чуйский тракт» 28–135 км в границах Новосибирской области;

Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход Новосибирска 0–76 км в границах Новосибирской области на территории шести районов и одного городского округа Новосибирской области:

— Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске, Искитимском и Черепановском районе;

— Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах;

— Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченевском районах.

По информации МЧС, с утра субботы, 18 января, автомобильные дороги находятся в проезжем состоянии.