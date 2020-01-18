18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Разрешили проезд пассажирского транспорта по трассе Р-256 в Бердске

10:00 18.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Снято временное ограничение движения пассажирских междугородних автобусов на федеральных автодорогах Новосибирской области. Вечером 17 января их закрывали из-за снежных заносов.

Разрешили проезд пассажирского транспорта по трассе Р 256 в Бердске
Дорожники расчистили от снега трассы

Снято временное ограничение движения пассажирского междугороднего транспорта на федеральных автодорогах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

— В связи с улучшением метеоусловий на территории Новосибирской области 17.01.2020 в 22:00 снято ограничение для движения пассажирского междугороднего транспорта на федеральных автомобильных дорогах, — уточнили в спасательном ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу, несколько трасс в регионе были закрыты из-за снежных заносов. Попал в список и 10-километровый бердский участок «Чуйского тракта»:

Р-255 «Сибирь» 41–149 км в границах Новосибирской области;

Р-256 «Чуйский тракт» 28–135 км в границах Новосибирской области;

Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход Новосибирска 0–76 км в границах Новосибирской области на территории шести районов и одного городского округа Новосибирской области:

— Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске, Искитимском и Черепановском районе;

— Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах;

— Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченевском районах.

По информации МЧС, с утра субботы, 18 января, автомобильные дороги находятся в проезжем состоянии.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Снег спутал планы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сравнимый с крупнейшими проектами СССР синхротрон презентовал Чубайсу глава Новосибирской области
11:00 18-01-2020
Сравнимый с крупнейшими проектами СССР синхротрон презентовал Чубайсу глава Новосибирской области
Уже 10 лет в браке: Как добавить страсть давним отношениям
10:50 18-01-2020
Уже 10 лет в браке: Как добавить страсть давним отношениям
Помочь 20 млн нищих россиян обещает Мишустин. Но пенсионную реформу отменять не хочет
10:30 18-01-2020
Помочь 20 млн нищих россиян обещает Мишустин. Но пенсионную реформу отменять не хочет
Чтоб желание сбылось: загадываем самое сокровенное на Крещение 2020
10:10 18-01-2020
Чтоб желание сбылось: загадываем самое сокровенное на Крещение 2020
БердскРазрешили проезд пассажирского транспорта по трассе Р-256 в Бердске
10:00 18-01-2020
Разрешили проезд пассажирского транспорта по трассе Р-256 в Бердске
БердскЛучший предприниматель Бердска: мужчина в семье главный и назначение женщины служить ему 5
09:30 18-01-2020
Лучший предприниматель Бердска: мужчина в семье главный и назначение женщины служить ему
БердскСнежный коллапс: Застряла ночью Toyota Prado на заваленной снегом дороге в Южном микрорайоне Бердска
09:28 18-01-2020
Снежный коллапс: Застряла ночью Toyota Prado на заваленной снегом дороге в Южном микрорайоне Бердска
БердскПроверять биографию депутатов потребовал Валерия Бадьина житель Бердска 1
09:00 18-01-2020
Проверять биографию депутатов потребовал Валерия Бадьина житель Бердска
Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
23:33 17-01-2020
Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше
23:02 17-01-2020
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше