Шок родов: рожать после 41 года и двойняшек стали женщины в 2019 году в Бердске

В 2019 году родили 30 женщин старше 40 лет, в 2018-м — 24. В прошлом году приняли роды в Бердске у четырех несовершеннолетних мамочек.

Больше стали рожать после 41 года

В 2019 году зарегистрировано в Бердске 1085 рождений (в 2018-м — 1122, 2017 году — 1265 ), что на 37 меньше, чем в прошлом году.

— Выросло число женщин, родивших первого ребенка в возрасте после 41 года. В 2018 году таких родов было 24, в 2019-м — 30. В 2019 году 46 детей родилось у мам в возрасте 18-20 лет, 499 — у 21-30-летних, 500 — у мамочек, которым исполнилось 31-40 лет. Сократилось число несовершеннолетних рожениц. В 2019 году 4 девушки родили ребенка, не достигнув 18-летия, в 2018 году таких было 12, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус.

В 2019 году свидетельств о рождении получили 16 двоен, в 2018 году — 14, в 2017 году — 12.