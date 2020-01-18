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Шок родов: рожать после 41 года и двойняшек стали женщины в 2019 году в Бердске

17:17 18.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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В 2019 году родили 30 женщин старше 40 лет, в 2018-м — 24. В прошлом году приняли роды в Бердске у четырех несовершеннолетних мамочек.

Шок родов: рожать после 41 года и двойняшек стали женщины в 2019 году в Бердске
Больше стали рожать после 41 года

В 2019 году зарегистрировано в Бердске 1085 рождений (в 2018-м — 1122, 2017 году — 1265 ), что на 37 меньше, чем в прошлом году.

— Выросло число женщин, родивших первого ребенка в возрасте после 41 года. В 2018 году таких родов было 24, в 2019-м — 30. В 2019 году 46 детей родилось у мам в возрасте 18-20 лет, 499 — у 21-30-летних, 500 — у мамочек, которым исполнилось 31-40 лет. Сократилось число несовершеннолетних рожениц. В 2019 году 4 девушки родили ребенка, не достигнув 18-летия, в 2018 году таких было 12, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела ЗАГС  Лариса Крокус.

В 2019 году свидетельств о рождении получили 16 двоен, в 2018 году — 14, в 2017 году — 12.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 18 января 2020 20:54
Результаты ЭКО, даёт возможность родить возрастным женщинам,плюс многоплодие в большинстве случаев что является несомненно плюсом для тех кто уже отчаялся родить хотя бы одного ребёнка.

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