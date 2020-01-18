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Помочь 20 млн нищих россиян обещает Мишустин. Но пенсионную реформу отменять не хочет

10:30 18.01.2020 Фото: ГД
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На встрече с фракцией КПРФ новые премьер отверг возможности послабления по НДФЛ и пообещал через два года ввести адресную помощь. Ситуацию в здравоохранении он назвал грустной и намерен разобраться, «что происходит с доходами и дожитием».

Помочь 20 млн нищих россиян обещает Мишустин. Но пенсионную реформу отменять не хочет
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше «ничего не трогать», а работать над проблемой доходов россиян.
Соответствующий вопрос Мишустину задал депутат Алексей Корниенко.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — ответил Мишустин.

Депутат также передал другое высказывание о пенсионной реформе премьера: «Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием», передает «Интерфакс».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов также рассказал, что Мишустин не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц.

«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — написал Обухов в своем телеграм-канале.

По его словам, Мишустин «хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации».

Ситуацию со здравоохранением Мишустин «назвал грустной, но обещал «заниматься», отметил Обухов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 января после послания президента Федеральному собранию правительство в полном составе ушло в отставку. На пост главы кабмина Путин назначил бывшего главу ФНС Михаила Мишустина — после одобрения Госдумы. Экс-премьер Дмитрий Медведев стал зампредом Госсовета.

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