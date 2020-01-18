Помочь 20 млн нищих россиян обещает Мишустин. Но пенсионную реформу отменять не хочет

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше «ничего не трогать», а работать над проблемой доходов россиян.
Соответствующий вопрос Мишустину задал депутат Алексей Корниенко.
«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — ответил Мишустин.
Депутат также передал другое высказывание о пенсионной реформе премьера: «Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием», передает «Интерфакс».
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов также рассказал, что Мишустин не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц.
«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — написал Обухов в своем телеграм-канале.
По его словам, Мишустин «хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации».
Ситуацию со здравоохранением Мишустин «назвал грустной, но обещал «заниматься», отметил Обухов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 января после послания президента Федеральному собранию правительство в полном составе ушло в отставку. На пост главы кабмина Путин назначил бывшего главу ФНС Михаила Мишустина — после одобрения Госдумы. Экс-премьер Дмитрий Медведев стал зампредом Госсовета.