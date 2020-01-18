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«Быдло рожает за маткапитал»: За эти слова модели Водонаевой депутат Милонов предложил сослать ее на Новую Землю

11:30 18.01.2020 Фото: ГД
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Виталий Милонов назвал Алену Водонаеву эскортницей-содержанкой, которая «своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не то, что она привыкла видеть в виде утренней денежки на тумбочке». Депутат ГД хочет запретить ей появляться в обществе из-за ее экстремизма.

Быдло рожает за маткапитал: За эти слова модели Водонаевой депутат Милонов предложил сослать ее на Новую Землю
Виталий Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Сюжет: Материнский капитал
Быдло рожает за маткапитал: За эти слова модели Водонаевой депутат Милонов предложил сослать ее на Новую Землю

«Быдло рожает за маткапитал»: За эти слова модели Водонаевой депутат Милонов предложил сослать ее на Новую ЗемлюСтроить дачу на деньги маткапитала могут разрешить в РоссииЕщё 20 новостей

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнет рожать детей ради получения материнского капитала. В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» он назвал высказывания Водонаевой бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать модель, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях.

«Работа Водонаевой — быть эскортницей-содержанкой. Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить, как это успешно делает Водонаева», — сказал Милонов.
Как отметил депутат, своими словами телеведущая оскорбила миллионы людей и «втоптала в грязь» российских матерей.

«Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не то, что она привыкла видеть в виде утренней денежки на тумбочке», — заявил он.

Милонов подчеркнул, что рождение и воспитание ребенка — это колоссальный труд, а маткапитал всего лишь «справедливая благодарность со стороны государства». Он добавил, что труд матерей не идет в сравнение с выплатами.

По мнению депутата, Водонаеву следует сослать на год на Новую Землю «за экстремизм». Как считает Милонов, Сибирь для нее — «слишком хорошее место». Он также предложил запретить телеведущей появляться в обществе и заблокировать ее инстаграм.
Поддержавших Водонаеву россиян он назвал «мерзавцами и негодяями», которых надо «отправить на каторгу».

Ранее Алена Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране, передает РИА Новости. Как заявила модель, «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал. Она заметила, что прибавки и выплаты получат семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. Как считает телеведущая, чтобы вырастить детей, такие люди будут брать кредиты, с которыми не смогут расплатиться, и маткапитал станет для них «роковым».

Водонаева не первый раз привлекает к себе внимание подобными заявлениями. В конце декабря она написала, что «презирает» семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, «исходя из одного только желания».

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От редакции

Зачем люди рожают детей?

Raven, 18 января 2020 13:28
Ну так то Водонаева не совсем уж неправа. Есть ведь маргинальная категория граждан, которая действительно рожает, что бы получить маткапитал, а потом пробухивать квартиры, маткапитал и т.д. Их то Водонаева и имела ввиду скорее всего
Sov, 18 января 2020 15:45
Если читать все высказывание, приведённое в статье, то экстремизмом там и не пахнет. Но, как видим, Милонов не способен уловить смысл сложноподчинённых предложений. Бедолага.

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