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На кладбище проехать для похорон: Более 20 машин вышли чистить заваленные снегом улицы Бердска

12:00 18.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Снегоуборочная техника «расползлась» по городу. В первую очередь очищают проезд для общественного транспорта и жизненно важные направления после жуткой метели и мощного снегопада.

На кладбище проехать для похорон: Более 20 машин вышли чистить заваленные снегом улицы Бердска
Погрузчики тоже расчищают снег на улицах Бердска после мощного снегопада

В снежном плену из-за снегопада и метелей оказался Бердска с утра субботы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 18 января застревали на заснеженных улицах даже внедорожники. Дороги в некоторых районах города исчезли вообще.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров «снежную» ситуацию в городе расценивает как сложную, но не критическую: работа по расчистке улиц идет с раннего утра, несмотря на выходной день.

— Службы работают, выполняют свои обязанности по расчистке города от снега. Вся техника вышла. Ситуация, конечно, сложная. Подзадуло настолько, что трассу «Бердск-Новосибирск» вчера закрывали, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 18 января Захаров.

По его словам, приоритет отдается тем улицам, где ходит общественный транспорт, а также важным для жизнедеятельности Бердска направлениям:
— Есть дорога на кладбище — людям надо хоронить умерших, невзирая на погоду. Есть само кладбище. Есть дорога на водозабор. Техника «расползлась», пытаемся привести в порядок, в нормальное состояние все улицы.

Снегоуборочная техника выезжает в том числе и по звонкам горожан. Как рассказал Владимир Николаевич, они поступают.
— Есть плановая работа. Но она корректируется. Не может техника с улицы Победы, например, сразу поехать в Юго-Восточный, потому что оттуда позвонили. Чтобы «не бегать», чистят по пути. К примеру, зашли в Микрорайон и там стараются почистить, потом следующий район, следующая территория, — отметил Захаров.

Он подчеркнул, что спозаранку в субботу на улицы города вышло более 20 единиц снегоуборочной техники. Но снег пока не вывозят, а только чистят дороги, сдвигают снег, поскольку все погрузчики задействованы на расчистке. Замглавы не дает прогнозов, справится ли Центр муниципальных услуг с объемом выпавшего на Бердск снега за субботу, но заверил, что «люди будут работать весь день».

В МЧС сообщают о благоприятном прогнозе — в выходные будет тепло, хотя сохранится сильный ветер и возможен небольшой снег.

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От редакции

У вас почистили дороги и дворы?

Аноним, 18 января 2020 14:42
Мы сами у себя чистим..частный сектор Вчера на расчистку выходили 5 раз и сегодня утром Так что у нас почищено. В городе конечно сложнее это не 2 сотки. Надеемся что что город будет очищен Горожанам нужно потерпеть .

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