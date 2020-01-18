Загорелся двигатель самолета перед взлетом в Новосибирске. Пассажиров эвакуировали

По данным источника в экстренных службах, пострадавших нет. 180 человек должны были лететь во Вьетнам из новосибирского аэропорта Толмачево. Из-за неполадок воздушного судна рейс отложили на 12 часов.

В Новосибирске пассажиров самолета эвакуировали перед взлетом из-за возгорания в двигателе

Пассажиров самолета, вылетающего в Камрань (Вьетнам) из Новосибирска 18 января, эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из двигателей при его запуске. При инциденте никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолета. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства, отметив, что на борту самолета находилось более 180 пассажиров.

По его словам, авиакомпания предоставит для осуществления рейса резервный борт, время вылета он не уточнил. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылет рейса во Вьетнам отложен почти на 12 часов и состоится в субботу в 12.00