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Скончался самый маленький на Земле человек в 27 лет в Непале

13:00 18.01.2020 Фото: guinnessworldrecords.com
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Хагендра Тапа Магар при росте 67,08 см был способен самостоятельно передвигаться, что уникально. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011-м. По словам друзей, в последнее время он боролся с проблемами сердца, астмой и пневмонией. На видео он очень жизнерадостный.

Скончался самый маленький на Земле человек в 27 лет в Непале
Хагендра Тапа Магар любил блондинок и хот-доги

Самый маленький в мире человек — Хагендра Тапа Магар — скончался на 28-м году жизни, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году, при росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011-м.

Хагендра был на семь сантиметров выше филиппинца Джунрей Балауинга, однако из-за заболеваний тот не может ходить и стоять без посторонней помощи.

«Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма», — цитирует сообщение на сайте РИА Новости.

«По словам друзей, Хагендра в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещен в больницу Manipal в Непале в четверг 16 января и скончался в 15:00 по местному времени в пятницу», — говорится в сообщении.
Теперь звание самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, его рост составляет 70,21 сантиметра.

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