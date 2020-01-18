Резкое похолодание идет 19 января в Сибирь. И в Бердск

В начале выходных в Новосибирской области снег, метель, ветер до 23 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

В Кемеровской области и Алтайском крае сильный снег, метель, ветер 25-30 м/с, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица

Снежная погода с похолоданием ожидается после прохождения серии атмосферных фронтов на территории Сибири…

18 января в Омской области и на юге Тюменской области похолодание. Ночью до -25° при прояснениях, днем местами до -18°. В Крещенскую ночь в Омской области -11…-16°, местами до -21°, пройдет небольшой, местами умеренный снег с метелью. Днем -8…-13°. На юге Тюменской области холодной будет ночь на субботу, около -20°, а в ночь на 19 января термометры покажут -12…-17°, максимальная температура оба дня примерно одна и та же, -5…-11°.

В начале выходных в Новосибирской области снег, метель, ветер до 23 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы и сильная гололедица. В Кемеровской области и Алтайском крае сильный снег, метель, ветер 25-30 м/с, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. В центральных районах Красноярского края снег, метель, ветер до 25 м/с; в южных районах сильный снег, метель, ветер до 25 м/с, снежные заносы и гололедица. В горах Тывы ветер до 22 м/с. В Хакасии сильный снег (в горах очень сильный) метель, ветер 20-25 м/с (на м. Ненастная до 35 м/с). На арктическом побережье Якутии снег, метель, ветер 17-22 м/с. 18 и 19 января в Республике Алтай лавиноопасно, 18 января ветер до 25 м/с, в высокогорных районах до 32 м/с.



На юге Западной Сибири 19 января резкое похолодание. В Новосибирской области ночью -18…-23°, днем -8…-13°. Продолжит усиливаться мороз в Томской области: 19 января ночью -16…-21°, днем -12…-17°. Похолодание, причем значительное, ожидает Кемеровскую область, в ночь на Крещение будет -20…-25°, днем -10…-15°.

В течение дня 18 января похолодание охватит Алтайский край, 19 января уже ночью будет -15…-20°, днем мороз будет слабеть до -3…-8°. В Республику Алтай тоже придут умеренные морозы, ночью на 19 января ожидается -20…-25°, в высокогорье до -35°, днем на юго-востоке Республики до -23°.

В центральных районах Красноярского края 18 и 19 января ночью -18…-23°, днем -8…-13°. В южных районах такая погода установится с 19 января. В Хакасии в ночь на воскресенье до -25°, а в Тыве до -33°. Еще холоднее в северных районах Красноярского края. На юге Таймыра местами -40…-45° ночью, в Эвенкии до -40° ночная температура. Таймыр — это самое холодное место Сибири на этих Крещенских выходных.

К Иркутской области приближается атмосферный фронт с запада, поэтому морозы будут понемногу слабеть, 19 января ночью от -20 до -25°, местами до -30°, днем -13…-18°. Фронт принесет небольшой снег, ветер и метели.

Урал на пути атлантического циклона и его атмосферных фронтов. 19 января в горах Пермского края сильный снег, гололедица. Ночью 19 января -5…-10°, при прояснении до -16°, днем -1…-6°, на крайнем севере до -10°.

А вот Свердловская область ночью 19 января будет находиться под влиянием антициклона, а уже днем приближается циклон. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. температура воздуха ночью -11…-16°, при прояснении до -21°, на юго-западе до -6°, днем -5…- 10°, на юго-западе до -2°, на крайнем севере до -16°. На Южном Урале Крещенские морозы слабые, ночью -4…-9°, днем -1…-6°.

В Башкирии, как и на большей части Европейской территории, температура близка к оттепели, 0…-5°. Небольшой снег и порывистый ветер.

Морозная погода в эти выходные в Ханты-Мансийском округе, 19 января ночью около -20°, местами температура приблизится к 30-ти градусной отметке, днем -15…-20, местами до -28°. Небольшой снег и изморозь.

На Ямале температура ночью 19 января -25…-30°, днем -18…-23°, местами ночью -33…-38°, местами днем до -30°. Пройдет небольшой снег.

Источник: Гидрометцентр