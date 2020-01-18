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Через три года: До 18 290 рублей вырастет пенсия в России к 2022 году

14:06 18.01.2020 Фото: www.pexels.com
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В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей.

Через три года: До 18 290 рублей вырастет пенсия в России к 2022 году
В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей — это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью «РГ-Неделя» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал он.
В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей.

Как пояснил Антон Дроздов, это не значит, что у всех пенсии подросли одинаково. Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше.

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 тысяч», — добавил он.

Источник: РГ

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От редакции

Какой должна быть пенсия для нормальной жизни?

Аноним, 18 января 2020 14:29
Очередная путинская БОЛТОВНЯ !
Аноним, 18 января 2020 14:39
пенсия должна быть 75 % от хотя бы средней по России .Это должна быть ПЕНСИЯ - а не жалкая ПОДАЧКА со стороны ВЛАСТЕЙ . А зарплата чиновников ПФР должна быть на уровне СРЕДНЕЙ по стране , а не как сегодня - миллионы получают ! НВ Р:
Аноним, 18 января 2020 14:43
НВР:
30.т.р в данное время
ыфа, 18 января 2020 14:58
А на сколько увеличится плата за коммуналку, цены на основные продукты и т.п.
Я думаю, что наши бизнесмены в накладе не останутся. Но об этом в правительстве не принято говорить.

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