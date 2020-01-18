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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло примерно в 40 км от Бердска 18 января

14:45 18.01.2020 Фото: asgsr.ru
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В зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия, связанные, в том числе, с интенсивными горными работами в Искитимском районе.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло примерно в 40 км от Бердска 18 января
Землетрясение зафиксировано в Искитимском районе

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области в субботу в 27 км к востоку от города Искитим, сообщил в субботу Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:17 (по московскому времени) землетрясения имел координаты 54.65 градуса северной широты и 83.72 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре – 3,5 балла по шкале MSK-64.

Эксперты из Алтае-Саянского филиала Геофизической службы сообщили, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия, связанные, в том числе, с интенсивными горными работами в Искитимском районе.

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