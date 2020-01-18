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Не держали в клетке и не пытали найденную в подвале 10-летнюю девочку в Карасуке

15:13 18.01.2020 Фото: Скриншот видео
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СК по Новосибирской области проводит проверку: как ребенок оказался в подвале общежития без сознания и почему ушел из дома после ссоры с родителями. В минздраве региона сообщили, что школьница идет на поправку.

Не держали в клетке и не пытали найденную в подвале 10 летнюю девочку в Карасуке
Девочку нашли живой , но без сознания

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне ночью в подвале нашли пропавшую 10-летнюю девочку. Следователи допрашивают жителей Карасука и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», теперь его переквалифицировали. Специалисты пытаются выяснить причин, которые побудили девочку уйти из дома, а сама Алена находится в реанимации.

Напомним, в среду девочка не вернулась домой из музыкальной школы. Ее искали полиция, спасатели, волонтеры. Десятки добровольцев осматривали жилые дома, гаражи, магазины, опрашивали соседей и одноклассников. Местонахождение ребенка подсказала охотничья собака, с которой приехал мужчина из соседней деревни специально на поиски пропавшей без вести. Собака сразу повела в подвал местного общежития.

Юную жительницу Карасука нашли в ночь на 17 января. Живой, но без сознания. Она находилась в подвале общежития в истощенном состоянии. Алену увезли в больницу. Следователи установили, что ребенок не стал жертвой преступления, однако проверка будет продолжена. Установят причины самовольного ухода малолетней, проверят условия воспитания и отношения в семье. Известно, что девочка ушла из дома после ссоры с родителями.

«Врачи обследовали маленькую пациентку. Травм, следов насилия, признаков употребления наркотиков или алкоголя не обнаружили. У нее переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп. Пока девочка находится в реанимации, под наблюдением. Врачи планируют перевести ее в обычную палату сегодня вечером или завтра с утра», — сообщили в Минздраве.

Никаких травм не выявили, как и следов употребления алкоголя или психотропных веществ.

«Состояние девочки стабильное, она в сознании, вся проводимая терапия направлена на поддержание ее состояния. Разговаривал с главным врачом, ее планируют или сегодня вечером или завтра уже перевести в общесоматическое отделение», — прокомментировал «Вестям» Константин Хальзов.

— Распространяемая информация в СМИ о похищении 10-летней девочки, удержании ее в металлической клетке и совершении в отношении нее каких-либо противоправных насильственных действий не соответствует действительности. СК России обращает внимание журналистов и общественности, что достоверная информация по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, может исходить только из официальных источников, — заявил старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Видео «Вести»

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От редакции

Родителям сейчас не поздоровится?

Аноним, 18 января 2020 15:24
В прошлой статье человека который сказал: мол никто ее не крал, а причина недопонимание в семье - заминусовали и заср..ли.
Курьер, вашим читателям нужно больше чернухи! Ещё больше!

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