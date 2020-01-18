Завалили снегом тротуары и огороды частного сектора при расчистке улиц Бердска

В мэрии это называют вынужденной мерой. Главная задача — максимально оперативно убрать снег с проезжей части. Вывоз снега с обочин — второй этап очистки дорог.

Тротуары на ул. Первомайской в Бердске завалили снегом

Жители Бердска продолжают жаловаться на кучи снега, образовавшиеся в городе после прошедшего в пятницу снегопада с метелью. Бердские улицы буквально оказались непроездными — замело.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на субботу в сугробах тонули даже внедорожники. «Тойота Прадо» в Южном микрорайоне несколько часов вытаскивала застрявшую машину, и ее саму пришлось откапывать.

Позже «южане» рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что снегоуборочная техника утром все-таки приехала. И одну из центральных улиц Южного — Рогачева, которая ведет к недавно построенному детсаду, расчистили. Там снег столкнули в поле. В центре же Бердска снег с дорог сваливают на обочины, чем возмущены горожане.

-На ул. Первомайской, напротив военкомата дорогу от снега почистили, а снег фактически людям в огород закинули. При этом засыпали тротуары, оставив очищенной только остановку. Чтобы пройти на остановку люди должны идти по проезжей части, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» жители частного сектора, подтвердив свои слова живописными фото.

Это вынужденная мера, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Чтобы максимально оперативно расчистить проезжую часть от снега, на линию вывели всю снегоуборочную технику, даже погрузчики. По словам Захарова, вывоз куч на снегоотвалы — это второй этап очистки улиц.