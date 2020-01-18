Били битой по ногам и жестоко мучили 5-летнюю девочку мачеха и отец в Питере

Таким же образом отец издевался над 4-летним сыном. Только в качестве орудия «воспитания» он использовал ремень. СК выяснит, как контролировали семью профильные службы.

Родной отец наказывал маленькую дочь бейсбольной битой

В Санкт-Петербурге в отношении отца и мачехи малолетних детей возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и истязаний. Об этом сообщили в главке СКР.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил ряд уголовных дел в отношении мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору), п.п. «г, е» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Уголовные дела соединены в одно производство.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области мужчина и женщина были установлены и задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

По данным следствия, подозреваемые, являясь отцом и мачехой девочки 2014 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Турку, действуя из личных неприязненных отношений, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей систематически наносили ей множественные удары руками и ногами по туловищу, а также используя в качестве оружия неустановленную следствием бейсбольную биту в область расположения конечностей, не предоставляя при этом необходимую медицинскую помощь для лечения полученных повреждений, причинив тем самым инфицированную рану, расценивающуюся по квалифицирующемуся признаку опасности для жизни, как тяжкий вред здоровью, а также нравственные страдания.

Кроме того, мужчина, находясь по вышеуказанному адресу, также являясь отцом мальчика 2015 года рождения, действуя из личных неприязненных отношений, систематически наносил последнему множественные удары руками и ногами и неустановленным следствием ремнем в область головы и туловища, не оказывая при этом медицинской помощи потерпевшему, причинив последнему своими действиями физическую боль и нравственные страдания.

В рамках расследования уголовного дела следователями тщательнейшим образом будут выяснены все обстоятельства случившегося. Проводится большой объем следственных действий, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Будет проанализирована работа профильных служб, обязанных осуществлять надзор и контроль за обстоятельствами воспитания и жизни ребенка в условиях, отвечающих его безопасности.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.