Футбольные ворота придавили 10-летнего мальчика на уроке физкультуры в Крыму

В СК изучают соблюдение правил безопасности в школе, законность установки ворот. Следователи навестили ребенка в больнице с подарками. У школьника разбита голова.

СКР расследует происшествия с детьми

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю навестили в больнице 10-летнего Захара, пострадавшего в результате падения на него футбольных ворот несколько дней назад.

Происшествие случилось в школе села Новопокровка: во время проведения урока физкультуры в спортзале на мальчика упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Ребенок с травмой головы был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу города Симферополя, где ему незамедлительно была оказана вся необходимая помощь.

В настоящее время следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам процессуальной проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ. Следствием детально изучаются обстоятельства происшествия, соблюдение правил безопасности в образовательном учреждении, законность установки и нахождения футбольных ворот.

И для офицеров, и для семьи Захара сейчас главное — его здоровье. Мама мальчика выразила огромную благодарность и лечащим врачам, и всему медицинскому персоналу РДКБ за внимательность, заботу и, конечно же, профессионализм. Сейчас Захар хоть и идет на поправку, но по-прежнему остается под пристальным вниманием медиков в больнице. Офицеры передали мальчику фрукты, свежую сдобу, сладости и соки. И пожелали поскорее выздороветь, ведь это главное для его замечательной семьи и всех тех, кто сейчас так переживает за него.