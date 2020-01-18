С пистолетом отобрал у родителей телефоны и ключи от Nissan Note 46-летний сын в Новосибирске

Полицейские оперативно задержали сына-разбойника

В Ленинском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили сегодня, 18 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

17 января в отдел полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жителей квартиры дома по улице Связистов. Заявители сообщили, что к ним домой пришел их 46-летний сын и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, похитил два мобильных телефона, документы и ключи от автомобиля Nissan Note, после чего скрылся.

Родственники злоумышленника дистанционно заблокировали движение автомобиля. Сотрудники обнаружили угнанную иномарку у дома по улице Колхидской.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого, он был задержан на съемной квартире в Ленинском районе. При осмотре места жительства мужчины оперативники обнаружили пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.