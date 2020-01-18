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Насмерть сбил Fiat Ducato высаженную мужем в ходе ссоры женщину на трассе в Свердловской области

18:23 18.01.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Отъехав, водитель такси заметил, что на месте, где осталась пассажирка, стоит автомобиль с включенной «аварийкой». Пострадавшая скончалась на месте.

Насмерть сбил Fiat Ducato высаженную мужем в ходе ссоры женщину на трассе в Свердловской области
Смертельное ДТП произошло на свердловской трассе

Вечером 17 января на трассе «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» под колесами автомобиля погибла 38-летняя женщина, после того, как ее на дороге высадил муж, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

-Гражданские супруги ехали на такси из Буланаша в Реж. В дороге пара поссорилась, и мужчина высадил жену из машины прямо посреди дороги в темноте. Отъехав, водитель такси заметил, что на месте, где осталась пассажирка, стоит автомобиль с включенной «аварийкой». Подъехав к нему, они увидели лежащую на земле женщину, уточнили в полицейском ведомстве.

Ее сбил автомобиль Fiat Ducato. От полученных травм пострадавшая скончалась мгновенно. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Режевскому району. По данному факту ведется проверка.

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