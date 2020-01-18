Бердчанка ищет светлый Toyota Land Cruiser Prado с разбитым бампером

Водитель внедорожника, по её словам, совершил ДТП вчера, 17 января, около 22.25 и скрылся с места происшествия.
Водитель внедорожника, по её словам, совершил ДТП вчера, 17 января, около 22.25 и скрылся с места происшествия.
— Водитель на белой Toyota Land Cruiser Prado ехал, заезжая на половину встречной полосы. Водитель врезался и скрылся, – вспоминает бердчанка. — Камеры номер не засекли. Помогите определить по видео.
На «Тойоте», по словам Дарьи, возможно осталась синяя краска от их «Сузуки».
— От «Прадо» отлетел кусок, похоже, бампера, — показывает фото девушка.
— Ну, а что гаишники сказать могут? – отвечая на наш вопрос о предполагаемых действиях правоохранителей в этой ситуации, спрашивает корреспондента молодая жительница Бердска Дарья. — Нас оформили. Сказали, что шансы найти небольшие. Словом, если найдут, думаю, сообщат.
— Водитель «Прадо» очень странно ехал — медленно, километров 30 где-то в час. Причём, ехал не по своей, а по встречной полосе, — воспроизводит произошедшее Дарья. — А как врезался в наш авто — сразу поехал быстрее.
Пока после публикации информации в группе АвтоБердск ВКонтакте, по её словам, реального результата практически нет. Есть предположения, что автомобиль «беглеца» находится либо в одном из ГСК вдоль Черёмушной, либо в близлежащих дворах Микрорайона.
— Ездить на «Сузуки» мамы после этого ДТП нереально — то в одну сторону заносит, то в другую, — констатирует Дарья. — Удар пришелся именно на колесо. Пострадал и корпус. Внутри, вроде целое все. Но нужно смотреть. Вчера ничего не было видно.
Все фото и видеодокументы бердчанка передала сайту «Свидетель» для публикации. Она очень надеется на наблюдательных читателей. Девушка просит связаться самых наблюдательных с ней в личных сообщениях ВКонтакте.