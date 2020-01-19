Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». И посвящаем его нашим бабушкам и дедушкам. Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!
Фотопроект «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» опубликуем в январе 2020 в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! И ваши дети тоже!
Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». Подпишите имена свои родителей и детей и по желанию – фамилию.
На фото могут быть и те, кто уже ушел в мир иной и любуется на нас, сидя на белых облачках.
Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 января 2020 года. Ждем!
Буду выражаться максимально корректно. Я не могу понять, что движет людьми, которые так сильно желают поделиться фотографиями своих дедушек, бабушек, малолетних детей? Да, у вас есть семья. Эти люди дороги вам. Но почему вы считаете, что это так интересно окружающим? Я еще могу понять интерес, который незнакомые люди испытывают к родственникам известных личностей (напр., дети Президента, которых он назвал на пресс-конференции "эти женщины"). Но вы же, простите меня, личности не известные никому, кроме узкого круга родственников и знакомых. Что стоит за вашим желанием опубликовать эти фотографии? Вы искренне полагаете, что вы и ваши родственники кому-то интересны?
Понимаю, что будут ответы в стиле «Не нравится, не смотри». Я итак не смотрю, спасибо за совет. Я всего лишь прошу объяснить, на чем основаны ваши убеждения в том, что ваши малолетние или, наоборот, престарелые родственники должны вызвать живой интерес у незнакомых людей?