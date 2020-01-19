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Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

10:51 19.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Нина Прокопьевна Тарапак с внуком Мишей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 60 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». И посвящаем его нашим бабушкам и дедушкам. Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотопроект «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» опубликуем в январе 2020 в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! И ваши дети тоже!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». Подпишите имена свои родителей и детей и по желанию – фамилию.
На фото могут быть и те, кто уже ушел в мир иной и любуется на нас, сидя на белых облачках.

Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 января 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Моя любимая внучка Лизавета

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дед Андрей и его внучка Марьяна

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дед Андрей и внучка Ярослава

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Любимая бабушка Таня с внуком Арсением

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дедушка: Владимир Иванович
Бабушка: Алла Евгеньевна
и их солнышки: Алиса, Рома и Федя.

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

«Бабушки, дедушки и их чудесные внуки Бабушка Татьяна Гракова. Внуки Иван. Данил и Алексей

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка Евгения Петровна и внуки Вадим и Владислава

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка Евгения Петровна и внуки Вадим и Владислава

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Легачев Александр Николаевич с внучками Катей и Викой

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Овчинникова Наталья Александровна с внучками Катей и Викой

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка Шаповаленко Надежда Макаровна, дедушка Шаповаленко Александр Михайлович и третий внук Джалалян Артём Нверович.

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дедушка: Станислав Владимирович
Внучка: Регина

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка: Татьяна Вячеславовна Внучка: Регина

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От редакции

Ждем фото! Высылайте на bkurer@mail.ru

Аноним, 18 декабря 2019 08:26
Земляк на титульном фото на Цекало похож!Счастье няньчить внучков и внучек,здоровья им,и нам конечно тоже,С наступающим!!!
Кирилл, 10 января 2020 18:57
Я понимаю, что мой комментарий вызовет массу дизлайков. Или даже вообще не будет допущен до опубликования.
Буду выражаться максимально корректно. Я не могу понять, что движет людьми, которые так сильно желают поделиться фотографиями своих дедушек, бабушек, малолетних детей? Да, у вас есть семья. Эти люди дороги вам. Но почему вы считаете, что это так интересно окружающим? Я еще могу понять интерес, который незнакомые люди испытывают к родственникам известных личностей (напр., дети Президента, которых он назвал на пресс-конференции "эти женщины"). Но вы же, простите меня, личности не известные никому, кроме узкого круга родственников и знакомых. Что стоит за вашим желанием опубликовать эти фотографии? Вы искренне полагаете, что вы и ваши родственники кому-то интересны?
Понимаю, что будут ответы в стиле «Не нравится, не смотри». Я итак не смотрю, спасибо за совет. Я всего лишь прошу объяснить, на чем основаны ваши убеждения в том, что ваши малолетние или, наоборот, престарелые родственники должны вызвать живой интерес у незнакомых людей?

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