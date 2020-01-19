Крещение Господне в Бердске- 2020: расписание богослужений в храмах

В день Крещения, 19 января, на территории храмов города Бердска будут устроены купели для умывания. В баках можно набрать освященную воду.

В храмах будут установлены купели для омовения

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в связи с недостаточной толщиной льда на Бердском заливе, в 2020 году отменено традиционное купание в крещенской иордани. В день Крещения, 19 января, на территории Преображенского Храма города Бердска будет устроена купель для омовения. Кроме того, в храмах Бердска будут стоять баки с освященной водой, которую можно набрать с собой.

— Можно взять воду в любом храме всегда. В Крещение приходят с большими посудинами, бидонами, с банками, с флягами,- сказал «Курьер. Среда.Бердск» отец Владимир.

Божественная литургия в храме в честь Богоявления Господня на Микрорайоне и в Преображенском соборе начнется в полночь с 18 на 19.

В Преображенском соборе и в Храме в честь сретения Господня Божественная литургия в 8 часов утра и освещение воды в 9.30.

19 января в храме в честь Богоявления Господня состоится концерт колокольного звона в исполнении звонарей Бердска и Новосибирска «Звоны святого Богоявления». Начало в 13.30.

На совещании чиновников 13 января мэр отметил, что для проведения праздника Крещения нужна организационная помощь. На территории трех храмов, как и по всему городу, будут охранять порядок полицейские. До Преображенского храма гостей города и бердчан от вокзала доставят муниципальные автобусы. Бесплатно. Центр муниципальных услуг очистит подъезды, автомобильные и пешеходные трафики к храмам.