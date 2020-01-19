Насиловал мальчиков в спортивной секции и турецких отелях тренер из Ленинградской области

Следственный комитет возбудил в отношении педофила из Светогорска уголовное дело по нескольким эпизодам сексуального насилия над детьми с 2017 года.

Тренер-педофил насиловал своих воспитанников несколько лет

О ходе расследования уголовного дела по факту совершения сексуального насилия в отношении ребенка в городе Светогорск рассказали в субботу в управлении Следственного комитета по Ленинградской области.

В рамках расследования отделом по расследованию особо важных дел областного СКР уголовного дела, возбужденного 20.09.2019 года по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика, по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении педагога дополнительного образования дошкольного учреждения «Детско-юношеский Центр творчества» города Светогорск Выборгского района Ленинградской области, выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

В настоящее время следственными органами возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст.135 УК РФ (развратные действия) и п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – два эпизода.

По версии следствия, в период с июня 2018 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции в городе Светогорск мужчина совершал развратные действия в отношении мальчика 2005 года рождения.

Помимо этого, мужчина подозревается в совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершенных на территории Турецкой Республики, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях.

Так, в августе 2017 года в гостинице Антальи он подверг сексуальному насилию мальчика 2005 года рождения, а в мае 2019 года в гостинице Кемера — мальчика 2008 года рождения.

Распространяемая в некоторых СМИ информация о завершении судебных экспертиз, выводы которых свидетельствуют о том, что мальчиков никто не насиловал и о склонности детей к обману не соответствует действительности.

-Следственное управление призывает СМИ и общественность не придавать информации ложную сенсационность, не тиражировать недостоверную информацию о произошедшем, а также напоминает, что достоверная информация по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, может исходить только из официальных источников, — заявили в СК.