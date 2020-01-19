Фото на вечную память: пытаясь сфотографироваться на скалах Diamond Bay погибла модель Мэдалин Дэвис

Сообщается, что девушка села на край обрыва, чтобы сфотографироваться, не удержалась и сорвалась вниз с 30-метровой высоты. Тело погибшей нашли в воде через четыре часа.

В Австралии, пытаясь сделать селфи разбилась модель, упав с 30 метровой скалы

Трагедия произошла в воскресенье, 12 января. Рано утром после вечеринки Мэдалин Дэвис вместе с друзьями отправилась на скалы Diamond Bay. Там они перелезли через установленное ограждение, чтобы подойти к краю обрыва и встретить рассвет.

Сообщается, что девушка села на край обрыва, чтобы сфотографироваться, не удержалась и сорвалась вниз с 30-метровой высоты. Тело погибшей нашли в воде через четыре часа.

Известно, что молодая британка приехала в Австралию в конце 2019 года и планировала начать в этой стране новую жизнь. Семья Дэвис в Великобритании тяжело переживает потерю и собирается отправиться в Австралию на опознание тела.

Это не первая трагедия, случившаяся на скалах Diamond Bay. В августе 2019 года там же погибла 27-летняя девушка, которая фотографировалась на фоне моря.

Источник: НТВ