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Красота / Общество

Фото на вечную память: пытаясь сфотографироваться на скалах Diamond Bay погибла модель Мэдалин Дэвис

00:24 19.01.2020 Фото: pxhere.com
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Сообщается, что девушка села на край обрыва, чтобы сфотографироваться, не удержалась и сорвалась вниз с 30-метровой высоты. Тело погибшей нашли в воде через четыре часа.

Фото на вечную память: пытаясь сфотографироваться на скалах Diamond Bay погибла модель Мэдалин Дэвис
В Австралии, пытаясь сделать селфи разбилась модель, упав с 30 метровой скалы

Трагедия произошла в воскресенье, 12 января. Рано утром после вечеринки Мэдалин Дэвис вместе с друзьями отправилась на скалы Diamond Bay. Там они перелезли через установленное ограждение, чтобы подойти к краю обрыва и встретить рассвет.

Сообщается, что девушка села на край обрыва, чтобы сфотографироваться, не удержалась и сорвалась вниз с 30-метровой высоты. Тело погибшей нашли в воде через четыре часа.

Известно, что молодая британка приехала в Австралию в конце 2019 года и планировала начать в этой стране новую жизнь. Семья Дэвис в Великобритании тяжело переживает потерю и собирается отправиться в Австралию на опознание тела.

Это не первая трагедия, случившаяся на скалах Diamond Bay. В августе 2019 года там же погибла 27-летняя девушка, которая фотографировалась на фоне моря.

Источник: НТВ

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