Сгорел трехэтажный торговый центр «Швейка» в Татарске Новосибирской области

20 человек самостоятельно эвакуировались из здания, по оперативной информации пострадавших нет. Пожар в ТЦ тушили два часа. Пожарным мешало сильное задымление.

«Швейка»Пожарные потушили возгорание в торговом центре Татарска, сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.

Специалисты МЧС за два часа ликвидировали пожар в здании торгового центра города Татарск Новосибирской области. 20 человек самостоятельно эвакуировались из здания, по оперативной информации пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило вечером 18 января – в 16.30 по местному времени, уже через пару минут пожарно-спасательные расчеты прибыли на место происшествия. На момент прибытия первого подразделения на первом этаже трёхэтажного здания наблюдалось плотное задымление, из окон которого шёл густой черный дым. Звено газодымозащитной службы незамедлительно направились на обнаружение очага пожара и для проверки наличия людей внутри.

Чуть более часа понадобилось пожарным для локализации возгорания на площади 120 кв. метров, спустя двенадцать минут ликвидировано открытое горение. В 18.28 огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении пожара задействовано 28 человек и 7 единиц техники.

В данный момент на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит определить причину возникновения пожара.

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