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Вернуть шедевры требует у России «пострадавшая от СССР» Польша

10:54 19.01.2020 Фото: flickr.com
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Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», заявил и. о. министра культуры Мединский.

Вернуть шедевры требует у России пострадавшая от СССР Польша
Варшава заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
«В результате деятельности СССР пострадала польская культура», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Как утверждают польские дипломаты, подразделения НКВД реквизировали произведения искусства и многие из них по сей день находятся в России. В пример в сообщении приводятся «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

Это заявление прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — сказал он.

«Историческая безграмотность»
Накануне отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от нацистских захватчиков. В самой польской столице прошли скромные торжества, официальные власти в них не участвовали.

В преддверии памятной даты легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами, рассказал РИА Новости о послевоенных событиях. Он отметил, что Советский Союз помог не только освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру и традиции, но и возродить народное хозяйство: не было ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР. Нынешнюю политику Польши в отношении истории Второй мировой войны Ботян назвал безумием и надругательством над памятью сотен тысяч советских и польских солдат.

Кроме того, Минобороны опубликовало рассекреченные архивные документы, в которых говорится о боях за Варшаву, о зверствах нацистов в Польше, а также о террористической деятельности Армии Крайовой в тылу Красной армии в 1944-1945 годах.

В польском МИД заявили, что Красная армия «не принесла полякам свободы», а публикацию архивных документов назвали «попыткой переврать историю». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на это отметил, что умы нынешнего польского руководства захватили «русофобская истерия и историческая безграмотность».

Власти России не раз обращали внимание на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. На днях в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации истории.

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От редакции

Польша потеряла память и совесть?

Гость, 19 января 2020 13:22
А как там "золото скифов" в нидерландии пожЫвает?!

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