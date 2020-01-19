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Полсотни террористов на танках атаковали правительственные войска в Сирии

11:47 19.01.2020 Фото: Минобороны
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Боевики обстреляли несколько населенных пунктов. Вывод сирийских беженцев из-за этого прервался.

Полсотни террористов на танках атаковали правительственные войска в Сирии
Война в Сирии не прекращается

Отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке БМП и шести танков атаковала в пятницу позиции армии Сирии в окрестностях населенного пункта Абу-Джреф, позднее террористы отошли, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает РИА Новости.

Сирийские правительственные войска при поддержке артиллерии и танков контратаковали террористов и смогли восстановить линию обороны, сообщил глава центра. При этом 18 января бои продолжились.

Главную ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе несут боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (другое название «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, ХТШ*, запрещена в России), рассказал Юрий Боренков.

Атаки террористов, по словам генерала, направлены на срыв режима прекращения огня в рамках договоренностей между Россией и Турцией и на дестабилизацию обстановки. При этом боевики таким образом надеются мобилизовать боевиков в Идлибе и заручиться поддержкой Запада, добавил он.

Эвакуация беженцев прервана
Вывод сирийских беженцев из идлибской зоны в субботу не проводился из-за обострения ситуации боевиками, сообщил также Боренков. Он отметил, что террористы обстреляли ряд населенных пунктов в Латакии.

Боевики также обстреляли населенные пункты Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Амара, Биньямин, Сабикия, Хандрат, Суккория, Алеппо, Эз-Зандик, Хара, Халаса, Захра, Мансура, Ансар провинции Алеппо; Кара-Джурн, Тертиях, Хан-Шейхун, Зайтуна, Хербет-Абдин, Сублат-Бсоката, Шарки-Кафер-Дун, Майсруна, Джарджаназ, Эт-Тах, Крати, Телль-Сиди-Джафар провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука, Дар-Хардата провинции Хама.

Всего, по данным комиссии по примирению, в Сирии за сутки зафиксировали 66 нарушений перемирия: в Идлибе – 24, в Алеппо – 21, в Латакии – 15, в Хаме – шесть.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* («Исламское государство», запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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От редакции

Война в Сирии когда-нибудь закончится?

Иван, 19 января 2020 12:23
Война в Сирии когда-нибудь закончится? Уже 3 раза заколнчилась
Гость, 19 января 2020 13:20
А вот это результаты работы виляний дипломатии "на полФёдора"! Добивать гадину надо всегда! Тогда не будет пересмотра договоров, условий перемирия, да и самой Истории вчерашними побеждёнными.

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