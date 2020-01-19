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Великую депрессию и глобальный экономический кризис предсказала глава МВФ

12:56 19.01.2020 Фото: pixabay.com
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Кристалина Георгиева связала новый виток кризиса с распространением неравенства и нестабильностью финансового сектора. По ее словам, за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, но неравенство между группами населения продолжало расти.

Великую депрессию и глобальный экономический кризис предсказала глава МВФ
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о новом витке глобального экономического кризиса, связав его с распространением неравенства и нестабильностью финансового сектора.

Выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, Георгиева заметила, что за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти, передает РИА Новости.

В пример она привела Великобританию, где 10 процентов богатейших жителей обладают состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. По словам Георгиевой, то же самое наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития, где неравенство доходов уже достигло рекордных значений.

«В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому «позолоченному веку», «ревущим двадцатым», а затем и к финансовой катастрофе», — цитирует директора сайт МВФ.

«Позолоченным веком» в США называли эпоху экономического и демографического бума в конце XIX века, после гражданской войны, а «ревущими двадцатыми» — десятилетие процветания экономики и культуры после Первой мировой. Затем в США началась Великая депрессия.

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