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Оппозиционная Юлия Тимошенко: начался процесс ликвидации Украины

13:45 19.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».

Оппозиционная Юлия Тимошенко: начался процесс ликвидации Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина живет в режиме «Квартала 95»

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.

«Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — заявила политик.

По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».

«Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне», — заявила Тимошенко.

На данный момент Украина вошла в ту стадию, когда ее руководство или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности, заключила лидер «Батькивщины».

Верховная рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Но их обяжут продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года, передает РИА Новости.

Видео ZIK

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От редакции

Украина исчезнет?

Аноним, 19 января 2020 14:05
Ничем от России не отличается

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