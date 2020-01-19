Сняли на видео погоню разъяренного мужчины с автоматом по улицам Челябинска

За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть. Преследователь гонялся с оружием для страйкбола.

Человек с автоматом перепугал людей на остановке

Мужчина с автоматом в руках преследовал молодого человека на одной из улиц Челябинска, об этом сообщает местный портал 74.ru.

Инцидент произошел еще 15 января, однако известно о нем стало только сейчас.

Судя по кадрам видео, опубликованного в Сети, молодой человек, убегая от своего преследователя, несколько раз поскальзывается и падает рядом с проезжающими мимо автомобилями.

Видео заканчивается тем, что вооруженный мужчина идет по направлению к остановке общественного транспорта, где находятся люди.

«За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть», — цитирует очевидцев 74.ru.

Как сообщили в УМВД по Челябинску, в руках у мужчины был страйкбольный автомат. По факту случившегося проводится проверка.