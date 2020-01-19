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Медведев: относитесь спокойно к отставке правительства. Мы все обсуждали заранее с Путиным

14:49 19.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Экс-премьер заявил, что в отставке кабинета министров нет ничего необычного. Преемник Медведева Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни.

Медведев: относитесь спокойно к отставке правительства. Мы все обсуждали заранее с Путиным
После послания Путин встретился с Медведевым

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.

«Вообще к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно. В этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — сказал Медведев.

«Более того, вообще, когда правительство формируется, скажу прямо, всегда президент и премьер — кто бы ни был президентом и премьером — обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки, это совершенно нормально», — добавил он.

Отставка и назначение
Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, а также предложил внести ряд изменений в конституцию страны. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей затем встрече президента с кабмином Медведев назвал правильной в этом контексте отставку правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент предложил занять освободившийся пост премьера Михаилу Мишустину, возглавлявшему ФНС России. 16 января по итогам пленарного заседания Госдумы депутаты поддержали кандидатуру Мишустина. Путин сразу же подписал указ о его назначении.

Согласно 112 статье Конституции РФ, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры вице-премьеров и министров. Мишустин пообещал, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни, передает ТАСС.

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