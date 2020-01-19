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Провалились под лед и порезали руки в ночь на Крещение трое мужчин в Москве

16:00 19.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По данным МЧС, инцидент произошел на Борисовских прудах в 20 метрах от берега. Место, где спасли людей, не оборудовано для крещенских купаний.

Провалились под лед и порезали руки в ночь на Крещение трое мужчин в Москве
Спасатели за три минуты добрались до места ЧП на судне на воздушной подушке

Трое мужчин пытались перейти водоем в Москве и провалились под лед, их спасли и передали врачам, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега… Мужчины с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены и подняты на борт судна», — говорится в сообщении.

По данным столичного главка МЧС России, информация о людях, находившихся на тонком льду Борисовских прудов, поступила в 1.20 мск, а уже в 1.23 мск на борт судна на воздушной подушке подняли мужчин 1979, 1982 и 1984 годов рождения. По данным МЧС, инцидент произошел в 20 метрах от берега. Место, где спасли мужчин, не оборудовано для крещенских купаний.

Спасатели также напоминают, что не стоит выходить на тонкий лед водоемов, а купаться нужно только в оборудованных местах, соблюдая правила безопасности.

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