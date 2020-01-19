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Крабовые палочки угрожаю экологии

16:18 19.01.2020 Фото: pxhere.com
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По данным ученых, обработка рыбы непосредственно после вылова почти вдвое увеличивает вредные выбросы по сравнению с самим промыслом.

Крабовые палочки угрожаю экологии
Ученые рассказали об опасности рыбных и крабовых палочек для экологии

Производство рыбных палочек и искусственного крабового мяса из сурими наносит серьезный вред окружающей среде. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета города Санта-Крус в США, результаты их исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

Специалисты на примере вылова минтая на Аляске выяснили, что атмосферу значительно загрязняют суда-контейнеровозы, в которых доставляют рыбу на заводы. По данным ученых, обработка рыбы непосредственно после вылова почти вдвое увеличивает вредные выбросы по сравнению с самим промыслом.

Это объясняется тем, что в целях экономии судовладельцы используют дешевое и некачественное топливо, которое и выделяет в атмосферу особенно большие объемы диоксида серы и других вредных веществ, утверждают авторы работы.

По данным экологов, превышение допустимой концентрации диоксида серы приводит к болезням дыхательных путей, а также к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, передают «Известия».

Отмечается, что минтай в основном поставляется в виде филе, которое используется для производства таких продуктов, как рыбные палочки и искусственное крабовое мясо.

В июне эксперты «Росконтроля» проверили, из чего состоит имитация крабового мяса, продающегося на российских прилавках. Выяснилось, что белок в составе данного продукта не является биологически полноценным.

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