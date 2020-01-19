Крещение Господне отметили православные жители Бердска

Ночью во всех храмах города прошли божественные литургии, днем 19 января потоки людей идут в церкви, чтобы помолиться и набрать освященной воды.
Ночью во всех храмах города прошли божественные литургии, днем 19 января потоки людей идут в церкви, чтобы помолиться и набрать освященной воды.
С самого утра в Богоявленском храме за крещеной водой (агиасма), которая у православных христиан считается святыней, исцеляющей душу и тело, выстроилась огромная очередь. После многие люди не расходились по домам, а дождались колокольного концерта. В честь Богоявления для бердчан в колокола звонили мужчины, женщины и дети звонари из Новосибирска и Бердска. Самой юной участнице колокольного концерта, которая приехала из мегаполиса, всего 10 лет.
Корреспондент «Свидетеля» вёл прямой репортаж из Богоявленского храма.
Напомню, что в этом году, впервые за последние 17 лет, в Бердске не были организованы купели на заливе. Это было сделано для безопасности — из-за тёплой погоды лёд на Бердском заливе слишком тонкий.