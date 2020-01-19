Таксист снял на видео умывающегося зеленкой пассажира-обманщика в Запорожье

Так водитель такси отомстил «зайцу», отказавшемуся платить за поездку. Пассажир по прибытии на место сообщил, что у него нет денег.

В Запорожье таксист отомстил пассажиру-обманщику

В сети появилось видео того, как водитель такси в Запорожье решил «креативно» поквитаться со своим пассажиром, который не смог расплатиться за проезд, так как у него не было денег. Водитель вручил своему «нерадивому» пассажиру пузырек зеленки и сказал умыться ею. Что «заяц», собственно, и сделал.

Мужчина хотел безвозмездно, даром, проехаться в такси с «Бабурки» до Малого рынка, сообщает местное издание «Суббота».

В сети мнение запорожцев разделилось: одни поддержал водителя, другие радовались, что он не избил пассажира-«зайца», а третье вопрошали почему водитель не вызвал полицию.