Пьяный врач пытался принять пациентку в поликлинике на Урале

Женщина сняла на видео, как медик в алкогольном опьянении шатался, не мог попасть в кабинет флюорографии и невнятно бормотал. Доктора уволили после инцидента.

Медработник в нетрезвом состоянии принял женщину в отделении флюорографии

Жительница Миасса (Челябинская область) пожаловалась на то, что в отделении флюорографии больницы ее принял медработник в нетрезвом состоянии. Она записала прием на видео, которое позднее оказалось в социальной сети «ВКонтакте».

Медработник ссылался на то, что снимать его при выполнении служебных обязанностей нельзя, однако это не остановило женщину. «Я позвонила специально, спросила: „Приехать можно?“. Сказал: „Приезжай. Я сделаю описание.“ Объяснила, откуда еду. Приехала и полтора часа жду, а ты бухаешь непонятно где», — говорит на видеозаписи женщина, обратившаяся в больницу.

По данным Ura.ru, инцидент произошел в городской больнице № 3. Там пока никак не прокомментировали видео со своим врачом.

В пресс-службе минздрава Челябинской области рассказали ТАСС, что после инцидента руководство решило уволить специалиста. Главный врач, кроме того, принес извинения пациентке, которую должен был принять доктор.

В пресс-службе объяснили, что видео было снято вечером 16 января, а на следующий день врач не пришел на работу и был уволен.