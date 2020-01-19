19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как жить долго: советы от лечащего врача Стива Джобса

18:51 19.01.2020 Фото: pixnio.com
2 0

Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно — не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина.

Как жить долго: советы от лечащего врача Стива Джобса
Ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки

Профессор медицины и инжиниринга в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус выступил с открытой лекцией в рамках ассамблеи «Здоровая Москва» в столице. Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

— Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно — не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина, — цитирует Агуса пресс-служба.

По словам эксперта, современная медицина делает все, чтобы люди оставались в хорошей физической форме. В будущем ученые смогут корректировать ДНК, что снизит шансы сердечного приступа до минимума и остановит процесс старения.

Врач также рассказал, что для того, чтобы не перегружать мозг, следует как минимум за два часа до сна откладывать на утро недоделанную работу. Организм следует приучить к режиму сна, выбирая для него удобное и тихое место, передает агентство городских новостей «Москва».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы следуете этим советам?

Гость, 19 января 2020 19:40
"Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни..."
А стоит ли слушать советы врача, подопечный которого умер - при практически неограниченном бюджете?! "Л" - логика!
Поросёнок Пётр, 19 января 2020 21:10
Джобс умер по собственной глупости, мог бы прожить дольше, но, вместо того, что бы после постановки диагноза сразу приступить к квалифицированному лечению, он на целый год ударился во всякие вегетарианские диеты и прочее мракобесие, время было упущено и пересадка печени не помогла.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Психбольница, побои и унижения: почему сбежал 17-летний детдомовец из интерната в Омске
21:12 19-01-2020
Психбольница, побои и унижения: почему сбежал 17-летний детдомовец из интерната в Омске
Умер от лейкоза экс-участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
20:57 19-01-2020
Умер от лейкоза экс-участник команды КВН
"Мочить" журналистов за искажение информации призвал глава Чувашии 3
20:35 19-01-2020
БердскНЛО: на фото попал светящийся объект над Бердском 2
20:12 19-01-2020
НЛО: на фото попал светящийся объект над Бердском
4 болезни затрагивают жителей всех стран
19:55 19-01-2020
4 болезни затрагивают жителей всех стран
Тремор рук: симптомы, причины и лечение
19:44 19-01-2020
Тремор рук: симптомы, причины и лечение
Висцеральный жир: какие продукты уменьшат жир на животе?
19:35 19-01-2020
Висцеральный жир: какие продукты уменьшат жир на животе?
Онколог Александр Беляев: почему умер так быстро от рака желудка врач-онколог Андрей Павленко 1
19:17 19-01-2020
Онколог Александр Беляев: почему умер так быстро от рака желудка врач-онколог Андрей Павленко
Обморожение: первая помощь при обморожении
19:03 19-01-2020
Обморожение: первая помощь при обморожении
СМИ: АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на несколько дней из-за низкого спроса
18:56 19-01-2020
СМИ: АвтоВАЗ приостановил выпуск автомобилей на несколько дней из-за низкого спроса