Как жить долго: советы от лечащего врача Стива Джобса

Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно — не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина.

Ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки

Профессор медицины и инжиниринга в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус выступил с открытой лекцией в рамках ассамблеи «Здоровая Москва» в столице. Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

— Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно — не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина, — цитирует Агуса пресс-служба.

По словам эксперта, современная медицина делает все, чтобы люди оставались в хорошей физической форме. В будущем ученые смогут корректировать ДНК, что снизит шансы сердечного приступа до минимума и остановит процесс старения.

Врач также рассказал, что для того, чтобы не перегружать мозг, следует как минимум за два часа до сна откладывать на утро недоделанную работу. Организм следует приучить к режиму сна, выбирая для него удобное и тихое место, передает агентство городских новостей «Москва».