Королевских титулов лишила принца Гарри и Меган Маркл королева Елизавета II

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Заявление от HM The Queen.
После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий я рада, что вместе мы нашли конструктивный и поддерживающий путь для моего внука и его семьи.
Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи.
Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в результате тщательного изучения в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни.
Я хочу поблагодарить их за всю их самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за ее пределами, и я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи.
Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь.
Заявление из Букингемского дворца
Герцог и герцогиня Сассексские благодарны Ее Величеству и Королевской Семье за их постоянную поддержку в начале следующей главы их жизни.
Как было согласовано в этом новом соглашении, они понимают, что они обязаны отступить от королевских обязанностей, включая официальные военные назначения. Они больше не будут получать государственные средства для королевских обязанностей.
С благословения королевы Сассексы будут продолжать поддерживать свои частные патронаты и ассоциации. Хотя они больше не могут официально представлять Королеву, Сассексы ясно дали понять, что все, что они делают, будет и впредь поддерживать ценности Ее Величества.
Сассексы не будут использовать свои звания HRH, поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи.
Герцог и герцогиня Сассексская поделились своим желанием погасить расходы Суверенного Гранта на реконструкцию коттеджа Frogmore, который останется их семейным домом в Великобритании.
Букингемский дворец не комментирует детали мер безопасности. Существуют хорошо отлаженные независимые процессы для определения необходимости обеспечения безопасности, финансируемой государством.
Эта новая модель вступит в силу весной 2020 года.