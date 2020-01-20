Королевских титулов лишила принца Гарри и Меган Маркл королева Елизавета II

Герцог и герцогиня более не будут именоваться «Их Королевские Высочества». Также они перестанут получать государственные средства.

Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.

Заявление от HM The Queen.

После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий я рада, что вместе мы нашли конструктивный и поддерживающий путь для моего внука и его семьи.

Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи.

Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в результате тщательного изучения в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни.

Я хочу поблагодарить их за всю их самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за ее пределами, и я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи.

Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь.

Заявление из Букингемского дворца

Герцог и герцогиня Сассексские благодарны Ее Величеству и Королевской Семье за ​​их постоянную поддержку в начале следующей главы их жизни.

Как было согласовано в этом новом соглашении, они понимают, что они обязаны отступить от королевских обязанностей, включая официальные военные назначения. Они больше не будут получать государственные средства для королевских обязанностей.

С благословения королевы Сассексы будут продолжать поддерживать свои частные патронаты и ассоциации. Хотя они больше не могут официально представлять Королеву, Сассексы ясно дали понять, что все, что они делают, будет и впредь поддерживать ценности Ее Величества.

Сассексы не будут использовать свои звания HRH, поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассексская поделились своим желанием погасить расходы Суверенного Гранта на реконструкцию коттеджа Frogmore, который останется их семейным домом в Великобритании.

Букингемский дворец не комментирует детали мер безопасности. Существуют хорошо отлаженные независимые процессы для определения необходимости обеспечения безопасности, финансируемой государством.

Эта новая модель вступит в силу весной 2020 года.