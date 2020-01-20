Заблокировали путь к нефтерождению в Сирии американские солдаты армии России

Российские военные направлялись к нефтяному месторождению Румейлан, рядом с которым находится американская авиабаза. Им заблокировали путь солдаты США, россияне были вынуждены развернуться.

Инцидент произошел в субботу, 18 января,

Американские военные остановили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу, 18 января, на территории, подконтрольной курдским военным формированиям (американские союзники в регионе). Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.

В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь. Агентство отмечает, что в районе Румейлан располагается авиабаза США. Аналогичный инцидент произошел 16 января, когда россиянам не дали пройти курды.

В декабре турецкие СМИ писали, что американские военные укрепляют свои позиции на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районе нефтяных месторождений. Как утверждало Anadolu, в Эль-Хасаке находятся пять баз и блокпостов США.

Источник: РБК