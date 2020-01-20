«Консервативные инвестиции» принесли огромные доходы семье премьера Мишустина

Ранее Михаил Мишустин возглавлял российскую ФНС

В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии. Из деклараций следует, что основная часть его денежных доходов — результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank.

За бизнесом и состоянием Михаила Мишустина и его семьи “Ъ”, как и другие деловые СМИ, следит практически с первой половины 1990-х — он является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб», структуры, организованной еще в конце 1980-х несколькими членами Академии наук СССР для содействия созданию в стране рынка вычислительной техники. Господин Мишустин пришел в МКК сразу после окончания аспирантуры в «Станкине» и отвечал за проекты, связанные с «железом» — Лабораторией МКК. Затем его роль в группе, сотрудничавшей с Sun, HP, Microsoft, Intel в том числе в проектах цифровизации госструктур России (и тогда, и сейчас они — крупнейшие заказчики компьютерной техники), усилилась. В этот момент, впрочем, сведения о доходах и имуществе и чиновников, и предпринимателей не публиковались.

В любом случае в 1998 году, когда Михаил Мишустин стал советником, а потом заместителем главы налоговой службы (ею руководил Борис Федоров, с 1994 года — создатель и совладелец Объединенной финансовой группы, UFG), он явно был довольно обеспеченным человеком.

Так, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в МКК. А вот квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента.

Это обычная практика этих лет, фактически выделение квартир было частью служебного пакета компенсаций топ-менеджерам министерств, зарплаты в которых были очень невелики.

В 2005 году Владлена и Михаил Мишустины оформили дарение и квартиры, и семейного дома, и земельного участка на своих несовершеннолетних детей в равных долях: никаких льгот это никому не давало. Исходя из данных ЕГРЮЛ, эта недвижимость остается у тех же собственников и сейчас — правом зашифровать в реестре право собственности семья воспользовалась лишь в следующем десятилетии. Причем во многом это была уже не реализация права, а настойчивая рекомендация госструктур по закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контрольных органов» ФЗ-45 1995 года.

После десятилетней карьеры в госструктурах Михаил Мишустин, уже известный в правительстве ведущий специалист по информатизации, покинул госслужбу, в 2008 году перейдя в UFG — старший партнер группы Борис Федоров к тому моменту давно не работал в госструктурах. После смерти господина Федорова в том же 2008 году господин Мишустин возглавил на тот момент одну из крупнейших инвесткомпаний страны, управлявшую очень крупными инвестициями в том числе в Сбербанке, «Газпроме», «Ингосстрахе».

Доходы и имущество господина Мишустина в этот период UFG не раскрывались, известна лишь зарплата его как руководителя за 2009 год, поскольку она раскрывалась в служебной декларации Михаила Мишустина в 2010 году,— это около 79 млн руб., или около $2,5 млн. В практике тех лет большая часть вознаграждения главы инвесткомпании — бонусы по сделкам, что на порядок больше зарплаты, сделок как раз в 2008–2009 годах в разгар кризиса и ухода с рынка инвесторов UFG проводил много. По существу, «серебряный век» российского инвестбизнеса («золотой» пришелся на период 1999–2004 годов) закончился в 2010 году этими сделками, после чего большая часть инвестбанков в РФ стала частью крупных финансовых групп (UFG — Deutsche Bank, «Тройка Диалог» — Сбербанка).

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для господина Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он передал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. В частности, в 2013 году Владлена Мишустина заработала по декларации почти 150 млн руб. (более $5 млн), в 2014 году — 160 млн руб. Отражение этих средств в доходах жены господина Мишустина как раз и связано с продажей доли компании — как выяснил тогда “Ъ”, продать активы одномоментно было сложно, и поэтому они реализовывались в рассрочку (см. “Ъ” от 8 мая 2015 года). В дальнейшем, по информации СМИ, супруга господина Мишустина разместила полученные средства на депозитах, получая проценты по ним,— это также регулярно указывается в декларациях главы ФНС и его супруги.

Сейчас требованием законодательства в России является декларирование государству госслужащим полных сведений обо всем имуществе его и его семьи и официальная публикация сведений в части дохода от всех источников (в том числе из созданных и переданных в управление активов), недвижимости и автомобилей.

Публичная часть декларации позволяет получить представление о примерном объеме всего состояния: в случае с Михаилом Мишустиным речь идет о принадлежащих его семье активах в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных консервативно — в депозиты.

Примерно в таких же цифрах можно оценить стоимость недвижимого имущества семьи. Резкий скачок курса валют в декабре 2014 года также должен был существенно скорректировать рублевую стоимость принадлежащих господину Мишустину активов.

В целом, анализируя декларации о доходах Михаила Мишустина и его супруги, ежегодно публикуемых в СМИ, можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год. Если вложения в депозиты останутся основным видом инвестирования, то и в дальнейшем сопоставимые суммы будут декларироваться семьей Михаила Мишустина. В отличие от ситуации прошлого десятилетия этот доход не позволяет Михаилу Мишустину числиться в списках наиболее обеспеченных госслужащих — за это время на госслужбу пришло из бизнеса немало собственников более масштабных бизнес-проектов.

Источник: Коммерсант