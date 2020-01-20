За НЛО приняла Венеру в ночном небе на Крещение жительница Бердска

Василий Пономарев сообщил, что в ЕДДС никто не обращался с массовым сообщением об инопланетянах. Изредка Венера видна невооружённым глазом и в светлое время суток.

НЛО: на фото попал светящийся объект над Бердском

Вечером 19 января, в Крещение, жительница Бердска Наталья увидела над городом странный объект.

— Над городом весит что-то горит, светится. На самолёт или на спутник не похоже. Просто стоит на месте и светится, — поделилась она, присылая снимки «НЛО» с «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 19 января.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник УГЗН Василий Пономарев, в ЕДДС Бердска не поступали звонки от обеспокоенных граждан вечером 19 января:

— Подобных сообщений не было. Все спокойно. Никаких НЛО не зафиксировано.

Вряд ли можно говорить о том, что что-то происходило в небе. Скорее, это оптические явления в земной атмосфере, вызванные туманом, мелкими капельками воды, которые были взвешены в воздухе, отражающими и рассеивающими искусственный свет.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» предположили, что бердчанка перепутала НЛО с планетой Венера. Как гласит википедия, Венера не имеет естественных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны. Планета достигает видимой звёздной величины −4,6m, так что её яркости достаточно, чтобы отбрасывать тени ночью. Изредка Венера видна невооружённым глазом и в светлое время суток.

— 2020 год проходит под знаком Венеры. Особенно его первая половина, в течение которого Венера блистает после захода Солнца в качестве прекрасной Вечерней звезды. Собственно, планета вполне наблюдалась по вечерам и в конце 2019 года, однако не бросалась в глаза по причине низкого положения над горизонтом.

Январь — первый месяц, когда Венера обратит на себя всеобщее внимание. Дело вот в чем: последние месяцы прошлого года планета проводила в самых южных созвездиях зодиака — Скорпионе, Змееносце, Стрельце и Козероге. В январе же, начав месяц в Козероге, планета будет стремительно двигаться на фоне звезд на восток и вверх вдоль эклиптики. Благодаря этому Венера с каждым вечером будет видна все выше и выше над горизонтом. Закончит январь планета в созвездии Водолея на границе с созвездием Рыб, недалеко от небесного экватора, — просветил читатель «Курьер. Среда. Бердск» поросенок Петр.

Однако другие уверены — в небе самолет или квадракоптер.