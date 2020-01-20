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Розыск очевидцев: Светлый Land Cruiser Prado врезался во встречный Suzuki и скрылся в Бердске

11:30 20.01.2020, Алена Романцова Фото: Дарьи Кугаевой
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От Toyota отломился кусок бампера. Камеры номер не зафиксировали. Владельцы пострадавшего авто просят откликнуться свидетелей или тех, кому знаком автомобиль.

Розыск очевидцев: Светлый Land Cruiser Prado врезался во встречный Suzuki и скрылся в Бердске
Врезался Land Cruiser Prado во встречный автомобиль и скрылся в Бердске

18 января в 22:23 произошло ДТП возле комплекса «Здоровье» в Бердске. Водитель на белой Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль Suzuki sx 4. Он сильно задел другую машину, и него оторвался кусок бампера. О происшествии в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила владелец пострадавшего авто Дарья Кугаева.

— После этого водитель Land Cruiser скрылся. Камеры номер не зафиксировали. На автомобиле наверняка осталась синяя краска от нашего авто, — рассказала девушка 18 января.

Если кто-то видел это происшествие или ему знаком светлый Toyota Land Cruiser Prado просьба сообщить в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по телефону 8 (38341) 3-00-10.

Розыск очевидцев: Светлый Land Cruiser Prado врезался во встречный Suzuki и скрылся в Бердске
Розыск очевидцев: Светлый Land Cruiser Prado врезался во встречный Suzuki и скрылся в Бердске
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