Теплая погода зимой бьет по больным людям: одышка, нехватка воздуха, головные боли

Синоптики к тому же обещают россиянам аномально теплую весну

Теплая погода продолжает бить температурные рекорды в столице и ряде регионов страны. Синоптики к тому же обещают россиянам аномально теплую весну. «Вечерняя Москва» решила узнать, кому такие капризы природы могут подпортить здоровье и что делать, если вы находитесь в зоне риска.

Кто в зоне риска

Как рассказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвой» врач-терапевт Лариса Алексеева, в период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги. Прежде всего это заболевания, связанные с дыхательными путями, сердечно-сосудистой системой. В этот период обостряется астма, увеличивается число гипертонических кризов. Очень восприимчивы к метеоколебаниям, по словам врача, люди с проблемами артериального давления.

— У них возникает ощущение нехватки воздуха, появляется одышка, могут быть сильные головные боли. Ухудшается состояние здоровья у тех, кто болеет простудными сезонными заболеваниями, страдают гипотоники, то есть люди с хронически пониженным давлением, и гипертоники — с хронически повышенным, — констатировала собеседница «Вечерней Москвы».

Терапевт заметила, что недомогание может возникнуть и у аллергиков.

— Уровень лейкоцитов в крови снижается, что становится причиной ухудшения клинической картины, аллергическая реакция начинает прогрессировать, — добавила эксперт.

В особой группе риска находятся и астматики. Больной начинает чувствовать боль и сдавливание в области груди, возникают сложности с вдыханием и выдыханием воздуха, усиливается кашель. Удушье, которое возникает при обострении, может спровоцировать даже смерть.

— Также у многих в такой погодный период сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил, — отметила медик.

Некомфортно чувствуют себя люди с заболеваниями внутренних органов — гастритами, проблемами с почками и поджелудочной железой.

— Нарушаются обменные процессы, ухудшается функция усвояемости пищи, — добавила врач.

Советы врача

Прежде всего доктор советует следить за погодными прогнозами. Если сообщается, что повышается атмосферное давление, для метеозависимых граждан — это повод лишний раз принять назначенную врачом таблетку и соблюсти меры по подготовке своего организма к «сюрпризам природы».

— Стоит забыть о гаджетах перед сном — ночь дана для сна и отдыха. Не нужно переусердствовать на работе, переутомления тоже ни к чему. Ешьте пищу богатую клетчаткой, кальцием, включите в рацион овощные и фруктовые салаты, не забывайте о соблюдении водного баланса. Если нет противопоказаний, можно совершать нетяжелые физические упражнения для укрепления вегетативной системы, — заключил эксперт.