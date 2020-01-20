Покончила собой 16-летняя после попытки выдать замуж за 50-летнего мужчину

Родители Тамары Тамрян оказались езидами, их вера предполагает, что заключать брак можно с 16 лет.

Следователи завели уголовное дело по статье Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего

В Екатеринбурге 16-летняя девушка покончила с собой, потому что не хотела выходить замуж.

Её учителя рассказали, что девочка росла в благополучной семье, закончила 9-й класс с хорошей успеваемостью, но дальше учебу не продолжила из-за грядущего замужества.

Родители Тамары Тамрян оказались езидами (езиды — субэтнос курдов), их вера предполагает, что заключать брак можно с 16 лет. Жениха девушке нашли в Омске, и недавно как раз возили её на «смотрины». Одна небольшая деталь: мужчине, за которого её сватали, оказалось 50 лет.

Спустя несколько дней после поездки девушка выбросилась из окна 8-го этажа. Следователи завели уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего).

Источник: Телеграм-канал «Подъем»