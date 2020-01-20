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Молекула VISTA убивает раковые клетки

11:00 20.01.2020 Фото: Pixabay
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Если дальнейшие испытания пройдут успешно, у людей появится шанс на выживание при постановке такого смертельно опасного заболевания как рак.

Молекула VISTA убивает раковые клетки
Молекула VISTA убивает раковые клетки
Сюжет: Онкология
Молекула VISTA убивает раковые клетки

Молекула VISTA убивает раковые клеткиУмер от лейкоза экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур ГайдуковЕщё 187 новостей

Бороться с раком организму не позволяет молекула VISTA. К такому выводу по итогам проведенного исследования пришли британские ученые. По словам специалистов, данная единица не дает иммунной системе атаковать зараженные клетки. Результаты проведенной научной работы представлены на страницах журнала Американской ассоциации содействия развитию науки Science.
В статье ученые отмечают, что VISTA является одной из главных точек иммунного ответа Т-клеток. Молекула в процессе преобразования наследственной информации от гена в функциональный продукт — РНК или белок экспрессируется в лимфоцитах, инфильтрующих новообразование, и подавляет пролиферацию зараженных единиц. Она способна снижать иммунитет и блокировать развитие аутоиммунных заболеваний, что не дает организму уничтожать себя, однако это свойство при раке часто оказывается смертельным. VISTA не позволяет Т-клеткам ликвидировать «своих», как следствие раковые единицы продолжают заражать здоровые. Впрочем, в ходе последних исследований специалисты существенно продвинулись в создании антител к молекуле. Если дальнейшие испытания пройдут успешно, у людей появится шанс на выживание при постановке такого смертельно опасного заболевания как рак. По словам ученых, проведенное исследование позволило установить, что поддержание иммунной системы в состоянии покоя является сложным процессом. Специалисты разобрали роль VISTA и установили, что блокировка данной молекулы позволит остановить развитие болезни.

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Молекула VISTA убивает раковые клетки