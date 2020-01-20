Алкоголизм: как отличить алкоголика от любителя. Узнай свою стадию!

Сегодня алкоголизм признан болезнью с наследственной компонентой, при этом роли среды и генетики оцениваются одинаково: 50% на 50%.

Весь мир для алкоголика сужается до размеров бутылочного горлышка

«Грань между выпивохой и пациентом с алкоголизмом зачастую неразличима. Потому что весельчак, который крепко и регулярно выпивает, — это кандидат в алкоголики, — рассказывает доктор медицинских наук, профессор, врач-нарколог Владимир Нужный. — Если человек резко оживляется при виде спиртного, а прием алкоголя делает его обаятельным, общительным, дружелюбным и раскрепощенным, для специалиста это всегда тревожный сигнал, который говорит о зарождающейся зависимости от спиртного. Постепенно и незаметно для себя человек перестает испытывать удовольствие без этих веществ. А позднее даже для того, чтобы чувствовать себя хотя бы сносно, человеку нужно выпить».

Существуют и другие признаки, по которым специалисты диагностируют алкогольную зависимость.

1. Выпивка в одиночку

Сначала человеку для приема алкоголя нужны повод и компания, потом — только компания (отсюда происходит знаменитое «Третьим будешь?»), но со временем прием алкоголя перестает зависеть от внешних ситуаций. Человек перестает искать компанию и начинает пить (и напиваться) в одиночку.

Самый тревожный симптом — выпивка втайне от друзей и семьи. Это значит, что человек еще осознает пагубность своего пристрастия и стыдится его, но уже не в состоянии его контролировать.

2. Отсутствие самоконтроля

«Я-то свою меру отлично знаю!» — говорил Аркадию Велюров из «Покровских ворот» за пять минут до того, как уснул на полу в своей комнате. На самом деле именно с чувством меры и нормы чаще и возникают проблемы при алкоголизме. Человек может пить до потери сознания и не осознавать свое опьянение. Даже не держась на ногах, он может утверждать, что абсолютно трезв и полностью контролирует ситуацию.

Со временем происходит и утрата ситуационного контроля: человек уже не может отказаться от употребления спиртного даже в неподобающей ситуации. Например, может прийти пьяным на работу, на родительское собрание, на лекцию и т. д.

3. Провалы в памяти и агрессивность

Врачам известен синдром ретроградной амнезии, при котором человек не помнит события, предшествующие травме головного мозга. И чем тяжелее была травма, тем более продолжительный период выпадает из памяти человека.

По степени разрушительности для головного мозга алкоголизм сопоставим с сотрясением. Поэтому, какими бы активными и целеустремленными ни казались алкоголики в момент принятия спиртных напитков, утром они, как правило, ничего не помнят, даже если оказались в Ленинграде вместо того, чтобы встречать Новый год с невестой.

Характерные для состояния алкогольного опьянения эйфория и беспечность сменяются злобой, раздражительностью и агрессией. По самому незначительному поводу алкоголик может не только проявить агрессию по отношению к членам семьи, но и вступить в схватку с людьми гораздо сильнее себя: например, наброситься на сотрудников правоохранительных органов.

4. Потеря интереса ко всему, что не связано с употреблением спиртного

Весь мир для алкоголика сужается до размеров бутылочного горлышка. Человек утрачивает интерес к работе, учебе, близким, перестает заботиться о личной гигиене и внешнем виде.

Узнай свою стадию

Алкоголизм имеет три стадии.

Первая характеризуется патологическим влечением при отсутствии похмельного синдрома. То есть, проснувшись поутру, человек себя чаще всего чувствует вполне нормально.

Для второй стадии показателен абстинентный синдром (сильнейшее навязчивое желание выпить) и появление запоев (беспробудное пьянство в течение нескольких дней).

На третьей стадии, которая часто заканчивается смертью человека, уменьшается количество выпитого спиртного (организм из-за множества ассоциированных с приемом алкоголя заболеваний уже не принимает большое количество алкоголя), но возрастает частота приема (человек может пить каждый час). Для последней стадии алкоголизма характерна деградация личности.

Передается ли алкоголизм по наследству?

В формировании привычек не последнюю роль играет генетика. При этом есть гены, отвечающие за склонность к алкоголизму, но нет генов, предписывающих человеку обязанность стать алкоголиком. Сегодня алкоголизм признан болезнью с наследственной компонентой, при этом роли среды и генетики оцениваются одинаково: 50% на 50%.

Источник: Аргументы и факты