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Цена за сотку земли снизилась на 18,6 % в Новосибирске

11:29 20.01.2020 Фото: Википедия
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Где приобрести клочок земли стало дороже? Возглавляет этот список Владивосток: стоимость здесь выросла в среднем на 57,9 процента — со 150 тысяч рублей за сотку до 236 842.

Цена за сотку земли снизилась на 18,6 % в Новосибирске
Стабильностью отличается Краснодар, где стоимость за год не изменилась и осталась в районе 150 тысяч рублей за сотку

«С декабря 2018 по декабрь 2019-го в среднем по стране больше других потеряли в цене участки под индивидуальное жилищное строительство — 7,7 процента. Сельхозземля подешевела на 3,4 процента», — говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Итак, где приобрести клочок земли стало дороже? Возглавляет этот список Владивосток: стоимость здесь выросла в среднем на 57,9 процента — со 150 тысяч рублей за сотку до 236 842. Второе место — у Санкт-Петербурга: 28,7 процента роста (до 100 078 рублей). Почти столько же — всего на 0,1 процента меньше — рост в Чебоксарах, где к концу прошлого года сотка стоила 75 тысяч рублей.
Прибавила земля в цене и в Нижнем Новгороде, Вологде, Саранске, Грозном и Петрозаводске. А замыкают десятку Нижний Тагил и Новороссийск: в обоих случаях динамика составила плюс 20 процентов. Правда, цены в городах за сотку сильно отличаются: 30 тысяч рублей на Урале против 200 тысяч в курортном центре.

«В 28 крупных городах цены на землю снизились. Диапазон падения составил от 1,3 процента в Томске до 17,4 в Москве», — говорят аналитики.

В этом рейтинге также Сургут, Тольятти, Ростов-на-Дону и другие.

Среди городов-миллионников в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск — от 28,7 до 18,6. Чуть отстала в темпах Самара, где цены поднялись на 18,4 процента.

Крупные уральские мегаполисы — Екатеринбург и Челябинск — продемонстрировали рост в 13,6 и 8,3 процента соответственно.

Стабильностью отличается Краснодар, где стоимость за год не изменилась и осталась в районе 150 тысяч рублей за сотку.

Источник: РГ

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