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Замерзают при минус 19 градусах пациенты в приемном покое поликлиники №2 ЦГБ Бердска

20:00 20.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава города Евгения Шестернин предложил помощь, но главврач Алла Дробинская отказалась от помощи: «Разберемся сами».

Замерзают при минус 19 градусах пациенты в приемном покое поликлиники №2 ЦГБ Бердска
Пациенты замерзают в поликлинике №2 Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Замерзают при минус 19 градусах пациенты в приемном покое поликлиники №2 ЦГБ Бердска

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Проводит мониторинг температурного режима в отделениях ЦГБ Бердска ее главный врач Алла Дробинская. Об этом она рассказала сегодня, 20 января, на совещании в администрации Бердска.

— Он во всех отделениях удовлетворительный. Но есть проблемы по приемному отделению терапевтического подразделения №2. Там температура в приемном покое только 19 градусов. Снижена температура в ЛОР-отделении до 21 градуса. Но сейчас там работает представитель административно-хозяйственной части. В родильном и гинекологическом отделениях температура — 24 градуса тепла, — сообщила Алла Николаевна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин предложил помощь в решении проблемы прохладного приемного покоя. Однако Алла Дробинская заверила: все под контролем.

— Хочу сказать спасибо за помощь. Если у нас возникают проблемы по административно-хозяйственной службе, мы все решаем в оперативном режиме и непосредственно с КБУ. Пока разберемся сами. Посмотрим. Там ветреная сторона, скорее всего придется по окнам поработать, — предположила главный врач ЦГБ Бердска сегодня, 20 января.

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