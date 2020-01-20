Обеды от Путина: О готовности к горячему питанию школьников спросил чиновников мэр Бердска

Евгений Шестернин считает, что для оперативного исполнения послания президента, к этому необходимо было «подготовиться еще вчера».

Школьное питание в Бердске многим детям по вкусу

Поинтересовался исполнением послания президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ у начальника управления образования и молодежной политики Бердска Жанны Тузовой на совещании в мэрии Евгений Шестернин. Главу Бердска беспокоят темы обеспечения горячим питанием учеников младших классов и демографии.

— Чтобы исполнить послания оперативно, нужно было подготовиться к этому еще вчера. Прошу предоставить план работы, — обратился к чиновнице мэр Бердска сегодня, 20 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»», согласно посланию президента РФ, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвёртый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

— Потребуются ресурсы на приведение в соответствие материально-технической базы. Если в Новосибирске, наверное, такой потребности нет, то в сельских школах нам придется думать над созданием пищеблоков или других форм обеспечения горячим питанием. Сроки поставлены жесткие, потому что с первого сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь. Это будет обязательно сделано. И даже в отношении тех школ, где сегодня технической готовности нет — это в основном малокомплектные сельские школы — мы не будем ждать установленного срока 1 сентября 2023 года. Постараемся это сделать намного раньше, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.