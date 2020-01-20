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Обеды от Путина: О готовности к горячему питанию школьников спросил чиновников мэр Бердска

19:49 20.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шестернин считает, что для оперативного исполнения послания президента, к этому необходимо было «подготовиться еще вчера».

Обеды от Путина: О готовности к горячему питанию школьников спросил чиновников мэр Бердска
Школьное питание в Бердске многим детям по вкусу

Поинтересовался исполнением послания президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ у начальника управления образования и молодежной политики Бердска Жанны Тузовой на совещании в мэрии Евгений Шестернин. Главу Бердска беспокоят темы обеспечения горячим питанием учеников младших классов и демографии.

— Чтобы исполнить послания оперативно, нужно было подготовиться к этому еще вчера. Прошу предоставить план работы, — обратился к чиновнице мэр Бердска сегодня, 20 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»», согласно посланию президента РФ, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвёртый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

— Потребуются ресурсы на приведение в соответствие материально-технической базы. Если в Новосибирске, наверное, такой потребности нет, то в сельских школах нам придется думать над созданием пищеблоков или других форм обеспечения горячим питанием. Сроки поставлены жесткие, потому что с первого сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь. Это будет обязательно сделано. И даже в отношении тех школ, где сегодня технической готовности нет — это в основном малокомплектные сельские школы — мы не будем ждать установленного срока 1 сентября 2023 года. Постараемся это сделать намного раньше, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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От редакции

Пора начинать выполнять послания президента?

Иван, 20 января 2020 14:59
Вообщем опять не получится,а жалко. У Путина еще столько идей было
Аноним, 20 января 2020 15:06
Как унизительно и мерзко.
Аноним, 20 января 2020 15:16
"Чтобы исполнить послания оперативно, нужно было подготовиться к этому еще вчера" = "Бежать впереди паровоза - цель и смысл нашего существования!"
Ната, 20 января 2020 17:08
Почему до 2023 года.а 3 года куда.на плдготовку.мда.все как всегда.мимо
Аноним, 20 января 2020 17:20
Мы за ценой не постоим!
Исполнить любой ценой указы президента!
"Недостатков столько, знаешь, один вырвал, пошел дальше, а они сзади заколосились - и - еще гуще." (с)
Raven, 20 января 2020 18:07
А на загнивающем человеконенавистническом западе бесплатные обеды для школьников
Аноним, 20 января 2020 19:26
Наверное все таки нужно сделать так, чтобы были рабочие места и достойная зарплата, чтобы работающие родители могли полноценно содержать своих детей. Льготы унижают, закрепляют неравенство, порождают аферы и махинации. Например, ребенка в четвертом классе кормили бесплатно, он перешёл в пятый, что в семье изменилось? Семья стала богаче?
Аноним, 20 января 2020 20:08
Как в стране третьего мира. Природных ресурсов валом, а рабам только подачки кидают люди с двойным гражданством да часами стоимостью с многоэтажный дом
Аноним, 20 января 2020 20:56
Очередной популизм от Шестернина, наверное на больше он не способен. Будет финансирование будут обеды. Он предлагает Тузовой увеличить доходную часть городского бюджета?

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