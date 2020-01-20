Курение кальяна способствует образованию тромбов

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек.

Опыты показали, что кальян очень сильно повлиял на свертываемость крови

С помощью экспериментов на мышах американские медики доказали, что курение кальяна значительно повышает вероятность появления тромбов в сосудах. Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Курение серьезно загустило кровь мышей, значительно повысив вероятность образования «пробок» в кровеносных сосудах.

«Наши наблюдения в очередной раз показывают, что кальян столь же вреден, как и традиционные сигареты, а иногда он оказывается еще более опасен. Любые формы курения табака, а также электронных испарителей никотина значительно повышают риск развития инсультов и болезней сердца», — прокомментировал один из авторов работы, доцент Техасского университета в Эль-Пасо (США) Фади Хасавни.



По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых — некурящие, которые просто находились рядом с курильщиками.

Недавно у курильщиков начали стремительно набирать популярность альтернативные формы употребления никотина, в том числе электронные сигареты-вейпы и кальяны. Производители подобных установок заявляют, что они значительно безопаснее классических сигарет, однако в последние годы ученые находят все больше свидетельств в пользу того, что кальяны и вейпы не сильно уступают табаку в этом отношении и обладают рядом других опасных свойств.

Поэтому чиновники Минздрава и медицинское сообщество России, а также их зарубежные коллеги уже достаточно долго думают о том, чтобы распространить антитабачные ограничения на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Сейчас Государственная дума рассматривает законопроект, в рамках которого электронные сигареты и кальяны могут приравнять к обычной табачной продукции. С января этого года на продажу всех подобных устройств был введен акциз.

Кальян и кровь

Хасавни и его коллеги раскрыли еще одно негативное последствие от курения кальяна, наблюдая за тем, как его испарения воздействовали на организм нескольких десятков мышей. Для этих экспериментов ученые создали специальную клетку, к которой можно было подключить мундштук от кальяна и наполнить ее паром, вырабатываемым этим устройством.

Эти опыты, как подчеркивают медики, проводились в максимальном приближении к реальности. Для них специалисты использовали обычные кальяны, а также две популярных марки табачных смесей, которые предназначены для них. Мыши проводили внутри этой клетки примерно столько же времени, которое курильщики тратят на один кальян, и получали аналогичное количество никотина и других вредных веществ с поправкой на массу грызуна.

После каждой сессии курения ученые проводили серию физиологических тестов, отслеживая то, как поменялось состояние организма мышей. В частности, ученые замеряли доли производных никотина и прочих токсинов в их крови, изучали изменения в состоянии их сосудов и наблюдали за реакцией.

Эти опыты показали, что кальян очень сильно повлиял на свертываемость крови. В частности, порезы на хвосте мышей, куривших кальян, затягивались буквально за секунды, тогда как обычно на это уходит примерно пять минут. Похожим образом резко выросла вероятность спонтанного формирования тромбов в сосудах грызунов, а также скорость их роста.

Подобные изменения в работе кровеносной системы, по словам ученых, были связаны с тем, что котинин, один из продуктов разложения никотина, особым образом меняет работу тромбоцитов, заставляя их быстрее «склеиваться» друг с другом. Как именно происходят эти сдвиги, Хасавни и его коллеги не могут сказать. Исследователи надеются, что дальнейшие опыты на грызунах дадут ответ на этот вопрос и помогут понять, как защитить курильщиков от появления тромбов в сосудах.

Источник: nauka.tass.ru