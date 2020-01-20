Голодовку в СИЗО объявил застреливший пристава в суде житель Новокузнецка

Стрелок написал явку с повинной, он стал фигурантом уголовного дела по статье «покушение на убийство двух лиц».

Среди сотрудников ведомства начат добровольный сбор средств для помощи семье убитого.

Житель Новокузнецка (Кемеровская область) Артем Пакалов, открывший на прошлой неделе стрельбу в мировом суде и застреливший пристава, начал голодовку из-за раскаяния в своем поступке, сообщил «Интерфаксу» в понедельник его адвокат Ирина Васильева.

«Мой подзащитный считает, что погибший пристав все сделал правильно, так как он выполнял свой долг, поэтому он (Пакалов — ИФ) начал голодовку. В день, когда все случилось, он написал явку с повинной. Кроме того, он заявлял о готовности возместить моральный и материальный ущерб семье погибшего, а также просил у них прощения», — сказала Васильева.

Также она отметила, что защиты просила суд назначить Пакалову меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с его состоянием здоровья, но суд отправил его под стражу в СИЗО. Планируется, что решение об аресте будет обжаловано.

Адвокат добавила, что в понедельник планирует встретиться с Пакаловым в СИЗО, чтобы узнать о его состоянии.

В свою очередь в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кузбассу агентству сообщили, что среди сотрудников ведомства начат добровольный сбор средств для помощи семье убитого.

Как сообщалось, утром 16 января мужчина начал стрелять из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Стрелка задержали на месте преступления сотрудники ФССП и Росгвардии.

По данным местных СМИ, в 2018 году в селе Куртуково у Пакалова произошел конфликт с соседом и его родственниками. Он заявлял журналистам, что сначала его на машине сбил сын соседа, затем к его дому на тракторе приехал отец. Сначала он попытался сбить техникой Пакалова, но тот успел отбежать в сторону, после чего мужчина начал трактором разрушать постройки на участке.

Пакалов в подтверждение своих слов показывал снятое очевидцам видео, на котором запечатлен момент попытки наезда на него, а также разрушения гаража.

Местные органы СКР возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п.»а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Обвинение фигуранту еще не предъявлено.

Источник: Интерфакс